Munk weiht in Günzburg neues Kundenzentrum ein – weitere Investionen geplant

Der Steigtechnikhersteller Munk hat am Freitagmittag auf seinem Gelände im Norden Günzburgs ein neues Kundenzentrum eröffnet. Bei der Einweihung des umgebauten Gebäudes waren mehr als 100 Gäste zugegen, vor allem Vertreter der am Bau beteiligten Firmen, aber auch Politiker, Pfarrer Christoph Wasserrab und Angestellte der Munk Group. Neu ist auch eine Plastik, die so manche Autofahrerin und mancher Autofahrer in Zukunft beim Vorbeifahren auf der angrenzenden Riedstraße bemerken dürfte.

