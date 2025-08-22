Die Uhr tickt (nicht) am Günzburger Bahnhof

Zeit für ein wenig Ehrlichkeit: Es fällt zunehmend schwer, einen Einstieg in einen Text über die Probleme im Bahnverkehr zu finden. Man braucht Geduld, man braucht viel Geld für wenig Leistung, es ist ein Abenteuer, raubt den letzten Nerv … all das haben der ÖPNV und Texte über seine Versäumnisse von Pendlerinnen und Pendlern und der treuen Leserschaft dieser Zeitung zuletzt abverlangt. Man kann nur wiederholt um Verständnis bitten, wenn sich nichts verändert, weil sich nichts verändert hat.

Aber es ist tatsächlich nicht alles schlecht! Die Züge fahren zumindest wieder. Seit die Bauarbeiten zwischen Burgau und Gesserthausen abgeschlossen (wir berichteten) sind, rollen wieder Züge, Fern- wie Regionalzüge gleichermaßen, mit verkraftbarer Verspätung in Günzburg ein – und halten sogar an (wir berichteten). Die wenigen Minuten Abweichung bemerkt man bei der Ankunft in Günzburg ohnehin nicht. Denn dort ist, inzwischen seit mehreren Wochen, 14.08 Uhr (… wir berichteten).

Bahnverkehr in Günzburg: Züge wieder unterwegs, aber technische Probleme bleiben

Dazu schrieb die Deutsche Bahn vor zwei Wochen, man wolle sich schnellstmöglich darum kümmern, den technischen Defekt zu beheben. Ja, wann denn, liebe Bahn? Wann können Bahnreisende endlich wieder am Gleis staunen, wenn der Zug pünktlich ein- und abfährt, weil man es auf der Uhr am Gleis live verfolgen kann? Und ähnlich, wie bei dem Einstieg in einen Text über die Bahn, weiß auch eine Sprecherin des Unternehmens kaum noch, wie man die Antwort auf diese ständigen Fragen noch spannend verpackt. Auf unsere Nachfrage, wann die Uhr wieder tickt, schreibt sie: „Die Störungen sind bekannt, die Reparatur ist angestoßen. Informationen zum genauen Reparaturdatum liegen mir leider nicht vor“ – und: „Danke für Ihr Verständnis.“