Echsen in zu kleinen Terrarien gehalten? Mann soll 94.000 Euro zahlen

Exotische Tiere haben einem Mann aus der Region Ärger mit Behörden und eine Anklage eingebracht. Es geht um Tejus, eine südamerikanische Echsenart. Zwei davon hielt der Bürger aus dem Norden des Landkreises – nach Ansicht des Günzburger Landratsamtes allerdings nicht artgerecht. Die Reptilien und Schildkröten wurden in eine Münchner Auffangstation gebracht. Für diese Unterbringung soll der 44-Jährige jetzt 94.000 Euro zahlen, doch das sieht er nicht ein: Gegen den ursprünglichen Strafbefehl über 2500 Euro hatte der Beschuldigte Einspruch eingelegt, wodurch es jetzt zur öffentlichen Verhandlung vor Gericht kam.

Dieser enorme Rechnungsbetrag von 94.000 Euro ruiniere seinen Mandanten auf lange Zeit, erklärte Georg Zengerle. Der renommierte Strafverteidiger aus Dillingen hielt die Vorwürfe mangelhafter Tierhaltung gegen den Mann für äußerst fragwürdig. Der 44-Jährige soll die beiden Tejus in „viel zu kleinen Terrarien“ gehalten habe, wodurch die bis 1,50 Meter große Echsen ihren natürlichen Bewegungsbedürfnissen nicht hätten nachkommen können. Außerdem habe es während der Wintermonate an unterschiedlichen Temperaturbereichen an Möglichkeiten artgerechten Verhaltens gemangelt. Da bei mehreren Kontrollen kaum Verbesserungen eingetreten seien, wurden die Tiere im Herbst vergangenen Jahres entzogen.

Die exotischen Tiere wurden nach München gebracht

Zu Beginn der Verhandlung beim Amtsgericht Günzburg machte Anwalt Zengerle deutlich, dass er gegenüber der geladenen Sachverständigen Bedenken wegen Befangenheit habe, da die Tierärztin Beirätin der Münchner Auffangstation sei, wohin die Exoten nach Sicherstellung untergebracht wurden. Sein Mandant befasse sich schon seit über 20 Jahren mit Reptilien, sagte Zengerle. Dafür sei der 44-Jährige auch in Medien bekannt, unter anderem, da er ausgesetzte Schildkröten bei sich aufgenommen hatte. Es gebe keinen einzigen Fall, so der Anwalt, dass ein Tier Schaden genommen habe. Darüber, wie Terrarien artgerecht gestaltet werden müssten, gebe es unterschiedliche Auffassungen. Dennoch habe sein Mandant „Ärger gekriegt“ und es wurden gegen ihn mehrfach Zwangsgelder verhängt, weil er nicht gemacht habe, was die Behörden von ihm gefordert hätten. Für vernachlässigte Tiere gebe es keine Beweise in Form von Bildern oder Videos. Stattdessen seien Exoten, die er zurückerhalten habe, in äußerst desolaten Zustand gewesen, zwei seien verendet.

Der Angeklagte legte Richterin Lang Fotos von Schildkröten mit erheblichen Verletzungen vor, die beweisen sollten, wie mit den Tieren in der Auffangstation verfahren worden sei. Außerdem erhob der Beschuldigte schwere Vorwürfe wegen des Abtransports der Reptilien, die in Mörtelwannen teilweise übereinander gestapelt worden seien. Mittlerweile hat der 44-Jährige ein komplettes Haltungsverbot für Reptilien. In den vergangenen Jahren habe er sich aus reiner Liebhaberei mit den Exoten befasst und sich neben seinem Job stundenlang um die Tiere gekümmert. Nach einem vom Verteidiger beantragten Rechtsgespräch sagte Richterin Lang, die von Anwalt Zengerle geäußerten Bedenken gegen die Unabhängigkeit der Sachverständigen seien „nicht von der Hand zu weisen“. Die Einholung eines weiteren Gutachtens über die Tierhaltung sei jedoch unverhältnismäßig. Wegen der hohen finanziellen Belastung für den Angeklagten stellte die Richterin das Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen eine Geldauflage von 600 Euro ein.