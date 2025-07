Einsatz nach Streit zwischen Schülern: 14-Jähriger verletzt bei Festnahme Polizeibeamten

Der Polizei Burgau ist am Donnerstag gegen 12.45 Uhr ein Streit in der Berufsfachschule in der St. Nikolaus-Straße in Dürrlauingen mitgeteilt worden. Ein 14-jähriger Schüler soll mit einem 13-jährigen Mitschüler aneinander geraten sein. Der zunächst verbale Streit ging nach Angaben der Beamten schließlich in eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen den beiden über. Dabei wurde der 13-Jährige von seinem Angreifer an den Haaren gezogen und mit dem Fuß getreten. Ein 17-jähriger Schüler soll versucht haben, die beiden Streitenden zu trennen. Hierbei wurde dieser laut Polizeibericht von dem 14-Jährigen mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen. Als eine 39-jährige Heilerziehungspflegerin den Streit schlichten wollte, wurde diese ebenfalls leicht am Fuß verletzt. Zu der Auseinandersetzung fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Burgau und Günzburg an. Als die Polizei an der Schule eintraf, war der 14-Jährige bereits geflüchtet.

Der Schüler wurde von Lehrkräften verfolgt und konnte auf dem Schulgelände festgehalten werden. Der 14-jährige Schüler leistete bei der Festnahme durch die eingesetzten Streifen erheblichen Widerstand. Zudem bedrohte und beleidigte er diese und spuckte einen Polizeibeamten an. Die Beamten mussten den 14-Jährigen fesseln, berichten sie, und verbrachten ihn auf die Dienststelle, wo er von seinem Vater abgeholt wurde. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter durch den Schüler leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Polizeibeamte blieb weiterhin dienstfähig. Gegen den Schüler wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)