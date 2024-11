In Ichenhausen eskalierte ein Streit in einem Mehrfamilienhaus

In Ichenhausen ist am späten Montagabend ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesgasse eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 21.45 Uhr zwischen zwei Männern im Alter von 30 und 40 Jahren zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zunächst schlug der 30-Jährige dem 40-Jährigen ein Glas gegen den Kopf. Dieser reagierte, er stieß den 30-Jährigen zu Boden und schlug ihn. Erst dann ließen die beiden Männer voneinander ab. Der 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der andere Mann blieb unverletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (AZ)

