Streit um Autoschlüssel in Bibertal eskaliert: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

In Bibertal ist die Polizei am frühen Mittwochmorgen zu einem Streit gerufen worden. Ein 28-Jähriger und eine 25-Jährige sollen in der vorherigen Nacht gemeinsam Alkohol konsumiert haben, heißt es in der Mitteilung. Als die Frau am nächsten Morgen mit ihrem Auto losfahren wollte, habe sie der Mann davon abgehalten und ihren Schlüssel weggenommen.

Die 25-Jährige soll sich in Bibertal unkooperativ verhalten haben

Daraufhin sei es zum Streit gekommen und die 25-Jährige rief die Polizei. Letztere berichtet, dass sich die Frau gegenüber den Beamten anschließend unkooperativ verhalten haben soll und zum Beispiel verweigerte, ihre Personalien herauszugeben. Die Beamten ermittelten dennoch ihre Personalien und leiteten gegen sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ein. Weiter stellten sie den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Trunkenheitsfahrt zu unterbinden. Gegen den Mann wird ein unter Umständen vorliegendes Eigentumsdelikt aufgrund der Wegnahme der Schlüssel geprüft. (AZ)