Streit um Wasserversorgung: Kosten, Bürgerinitiativen und Transparenz im Fokus

Haldenwang

Streit um Wasserversorgung: Wann kommen Kosten auf die Bürger zu?

Pläne für eine neue Wasserversorgung für Haldenwang, Landensberg und Röfingen stehen in der Kritik. Eine BI bemängelt etwa die Kommunikation der Verantwortlichen.
Von Nadine Ballweg und Pauline Held
    •
    •
    •
    In Haldenwang, Landensberg und Röfingen wird aktuell viel über die neue Wasserversorgung diskutiert.
    In Haldenwang, Landensberg und Röfingen wird aktuell viel über die neue Wasserversorgung diskutiert. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolbild)

    Die Fronten im Konflikt um die neue Wasserversorgung für Haldenwang, Landensberg und Röfingen sind verhärtet. Dabei verfolgt man eigentlich das gleiche Ziel: eine zukunftssichere und zuverlässige Wasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Doch der Weg dahin gestaltet sich schwierig. Gegen das Projekt des Wasserzweckverbands Haldenwang-Röfingen und der Gemeinden Landensberg und Haldenwang hat sich eine Bürgerinitiative (BI) formiert. In der Interessengemeinschaft „Holzwinkel“ schließen sich rund 580 Betroffene zusammen. Sie sind unzufrieden mit der Kommunikation der Entscheidungsträger und stellen viele Fragen. Es geht um die Umlage der Kosten, die Kommunikation, ein geplantes Gewerbegebiet, Förderungen und Transparenz. Was sagen die Gemeindeoberhäupter dazu?

