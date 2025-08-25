Streit um Wasserversorgung: Wann kommen Kosten auf die Bürger zu?

Die Fronten im Konflikt um die neue Wasserversorgung für Haldenwang, Landensberg und Röfingen sind verhärtet. Dabei verfolgt man eigentlich das gleiche Ziel: eine zukunftssichere und zuverlässige Wasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Doch der Weg dahin gestaltet sich schwierig. Gegen das Projekt des Wasserzweckverbands Haldenwang-Röfingen und der Gemeinden Landensberg und Haldenwang hat sich eine Bürgerinitiative (BI) formiert. In der Interessengemeinschaft „Holzwinkel“ schließen sich rund 580 Betroffene zusammen. Sie sind unzufrieden mit der Kommunikation der Entscheidungsträger und stellen viele Fragen. Es geht um die Umlage der Kosten, die Kommunikation, ein geplantes Gewerbegebiet, Förderungen und Transparenz. Was sagen die Gemeindeoberhäupter dazu?
