Passant stört sich in Günzburg am Lärm eines Motorrads: Es kommt zum Streit

In Günzburg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Streit zwischen einem Kraftradfahrer und einem Passanten gekommen. Laut Polizei störte sich der 56-jährige Passant an dem Lärm, den ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad verursacht haben soll. Der Passant stellte sich dem Kraftradfahrer daraufhin in den Weg. Es kam zur Auseinandersetzung mit Handgreiflichkeiten, heißt es weiter. Hierbei sei jedoch niemand ernsthaft verletzt worden. Da sich die beiden zudem gegenseitig beleidigten, wurde die Polizei hinzugezogen. Nachdem die Beamten schlichtend eingeschritten waren, entschuldigten sich die beiden für ihr Verhalten. Dennoch leitete die Polizei Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ein. (AZ)

