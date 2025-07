Trafostation in Flammen: Deswegen war im Bereich Burtenbach der Strom weg

Wie berichtet, ist in Teilen der Gemeinden Burtenbach und Münsterhausen am Dienstagmittag der Strom zwischenzeitlich ausgefallen. Betroffen waren Burtenbach, Kemnat, Hagenried sowie Teile der Marktgemeinde Münsterhausen. Kurz nach 14 Uhr folgte die Entwarnung. Laut Warn-App Nina war die Ursache eine technische Fehlfunktion. Einen Tag später ist klar: Ein Blitzeinschlag könnte der Grund gewesen sein. Eine an der Straße „Im Fretzmahd“ stehende Trafostation hatte gebrannt. Das teilt die Polizei Burgau am Mittwoch mit. Die eingesetzte Feuerwehr aus Burtenbach vermutete, dass ein Blitz einschlug. Zudem fiel der Mobilfunk in den genannten Gemeinden aus. Nachdem die Station stromlos geschaltet war, konnte die Feuerwehr den Brand schnell ablöschen. Da nicht abzusehen war, wie lange der Stromausfall andauern würde, hatte die Feuerwehr Burtenbach in ihrem Gerätehaus eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. (AZ)

