Nachgefragt bei der Marketing-Chefin von Wanzl: Wie sieht der Supermarkt der Zukunft aus?

Frau Brewka-Steeves, gehen Sie eigentlich gerne Lebensmittel einkaufen?

SIGRID BREWKA-STEEVES: Ich bin unter der Woche tatsächlich eher der Typ „Hello Fresh“-Kochbox. Wie in vielen Vollzeit-Berufstätigen-Haushalten ist Zeit bei uns ein kostbares Gut. Einkaufen genieße ich dennoch, allerdings gehe ich dann gezielt am Wochenende los und lasse mich inspirieren und treiben. Das Erlebnis beim Einkaufen hat bei vielen einen größeren Stellenwert eingenommen.

Wie kauft denn so ein Standard Berufstätigen-Haushalt heute ein?

BREWKA-STEEVES: Das ist das klassische Montag-Freitag-Verhalten. Man springt kurz nach der Arbeit noch beim Supermarkt seiner Wahl vorbei und kauft nur für ein oder zwei Tage maximal ein. Große Wocheneinkäufe sind weniger geworden als früher noch, als man samstags mit einer Riesenliste losging, um alles für die nächste Woche zu kaufen. Ansonsten sind auch weiterhin der Preis und das Warenangebot entscheidend bei der Auswahl des Lebensmittelhändlers. Da hat sich der Endkunde nicht verändert.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Brewka-Steeves, welche Innovationen Wanzl vorantreibt. Sie selbst hat vorher unter anderem bei Puma und Adidas gearbeitet. Foto: Alexander Kaya

Wenn Sie von Ihren Kunden sprechen, meinen Sie etwa den Supermarkt-Riesen Edeka. Seit einem Jahr sind sie bei Wanzl, seit August Vice President Brand Marketing & Design. Entwerfen Sie, vereinfacht gesagt, Supermärkte?

BREWKA-STEEVES: Unsere Planungsabteilung tut das, richtig. Und wenn wir von Kunden im Geschäftsbereich Retail sprechen, meinen wir allgemein den Handel, das kann sowohl der Lebensmitteleinzelhandel als auch der Near- oder Non-Food-Händler wie Drogerien oder Baumärkte sein. Ich kümmere mich um unsere Planungsfunktion global, heißt, ich fördere den Austausch zwischen unseren internationalen Design-Teams. Der andere Teil meiner Aufgabe ist Marketing. Neben den klassischen Themen wie Produktkampagnen und Pressearbeit entwickelt mein Team auch unsere Markenauftritte für Messen. Als international tätiges Unternehmen sind wir auf der ganzen Welt vertreten, von Schweden bis Ägypten. Wir zeigen Neuigkeiten, wie den Fast Laner, unseren intelligenten Einkaufswagen, aber auch Ladeneinrichtung und Logistikprodukte für ganz unterschiedliche Kunden. Oder Inspiration für den Handel. Beim Ladendesign geht es viel ums Storytelling, also im Geschäft eine Geschichte zu erzählen und den Kunden mitzunehmen. Einen Edeka in Bayreuth beispielsweise haben wir im Stil von Eremitage, Neuem Schloss und Festspiele gestaltet. Jeder Bereich des Marktes widmet sich einem Hauptthema. Im Tiefkühlbereich ist das Opernhaus von Bayreuth in Szene gesetzt. Eine riesige Abbildung seiner pompösen Decke erstrahlt über den Kühltruhen. Da geht es viel um den Erlebnisfaktor, den wir anbieten

So sieht die pompöse Decke aus, die Wanzl für einen Edeka in Bayreuth designt hat. Foto: Wanzl GmbH Co KGaA

Mit edlen Designs und Obstabteilung im Urwald-Stil: Wie viel zählt der Service und das Personal denn noch beim Einkaufen und was erwartet ein Kunde heutzutage von einem Supermarkt?

BREWKA-STEEVES: Beides zählt immer noch viel. Die Auswahl sowie die Frische der Zutaten, die Convenience plus der Service sind die Hauptfaktoren. Manche wollen auch einfach mit Menschen an der Theke oder Kasse sprechen, beraten werden, oder haben vielleicht sogar eine Bindung zu „ihrem“ örtlichen Supermarkt aufgebaut durch das Personal dort. Der Mensch ist immer noch ein soziales Tierchen, gerade nach Corona. Doch bei vielen Lebensmittelhändlern herrscht durch den demografischen Wandel und den Personalrückgang auch der Zwang, effizienter zu werden und beispielsweise in Randzeiten Personal zu entlasten.

Was kann der stationäre Handel von einem guten Online-Shop lernen? Wie verändert sich der Lebensmittelmarkt im Blick auf digitale Innovationen?

BREWKA-STEEVES: Da gibt es verschiedene Entwicklungen. Von einem komplett digitalisierten Marktleiterbüro, bis zur digitalen Inventurplanung auf KI-Basis und dem intelligenten Einkaufswagen, der die Waren erfasst, sobald sie hineingelegt werden. Man kann inzwischen den ganzen Einkaufsbesuch von den Eingangs-Gates am Anfang bis zur automatischen Ausgangsschranke an der Selbstbedienungskasse digitalisieren. Und je nach Bedarf und Nutzen bietet Wanzl da unterschiedlichste Lösungen an. Am Flughafen in Stuttgart brauche ich zum Beispiel ein anderes System als im Nahversorger-Markt auf dem Land.

Die Marketingleiterin Sigrid Brewka-Steeves vor dem firmeneigenen Mobile Store. Der kleine Laden funktioniert komplett digitalisiert, hier können Mitarbeiter einkaufen gehen. Foto: Alexander Kaya

Auch im Landkreis Günzburg sind Trends wie Automaten-Kiosks oder 24/7-Hofläden ohne Personal angekommen: Wie verändert sich die Nahversorgung auf dem Land?

BREWKA-STEEVES: Sehr vereinfacht gesagt, gab es drei große Evaluationsstufen. Vom Tante-Emma-Laden zum Supermarkt und vom Supermarkt zum Smart Store. Ein Smart oder Mobile Store bietet kurz gesagt einen automatisierten, personalisierten und effizienten Einkauf an. Er kann rund um die Uhr geöffnet sein und dank neuer Technologien ohne Personal während der Öffnungszeiten auskommen. Daran lässt sich die Entwicklung etwas ablesen. Klar, ist es ein fließender Übergang und es wird auf absehbare Zeit nicht nur Smart Stores geben. Im Moment ist auch die rechtliche Lage rund um Öffnungszeiten noch zu klären. Aber gerade im ländlichen Bereich können Einzelhändler durch die digitalen Möglichkeiten effizienter werden. Das sind dann oft Mischlösungen. Hab’ ich an einem Tag nicht genug Personal, biete ich meine Blumensträuße oder andere Waren eben To Go mit Kartenzahlung aus dem Automaten an. Oder ich rüste meinen Dorfladen mit Gates, mobiler Zahlung und Kamera aus, um auch am Wochenende ohne Mitarbeiter ein Angebot zu schaffen. Wir sind in dieser Branche in einem stetigen Wandel und wachsen mit den Veränderungen mit als Firma.