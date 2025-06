Tag der offenen Gartentür 2025: Diese privaten Gärten im Landkreis Günzburg kann man besuchen

Der Tag der offenen Gartentür 2025 findet in diesem Jahr am Sonntag, 29. Juni, von 10 bis 17 Uhr statt. Gartenbesitzer aus ganz Bayern öffnen dann buchstäblich ihre Pforten und präsentieren Besuchern ihre privaten Gärten. Das schreibt der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege in einer Pressemitteilung.

Schon Anfang der 1990er-Jahre begannen demnach einzelne Kreisverbände, zum Beispiel in Oberfranken, den Tag der offenen Gartentür durchzuführen. Die Initiative findet traditionell am letzten Sonntag im Juni statt – auch wenn einzelne Gärten zu anderen Terminen öffnen – und lockt alljährlich mehrere 10.000 Besucher an.

Gartenbesitzer aus Thannhausen, Großkötz und Offingen präsentieren am „Tag der offenen Gartentür 2025“ ihre Oasen

„Von Epoche zu Epoche haben die Gärten unterschiedliche Zwecke erfüllt, waren ein Spiegelbild des Zeitgeistes. Stand früher der Nutzgarten im Vordergrund, waren es in den 60er-Jahren der Gartenzwerg und die Blümchen. Heute ist der Garten vielseitig und ein Teil der Schöpfung, den wir hegen und pflegen müssen“, so Wolfram Vaitl, Präsident des Gartenbauverbandes.

Nach Angaben der Veranstalter in Schwaben laden im Landkreis Günzburg Volker Bertram und Reinhold Jungwirth (Thannhausen), Gabriele Offenwanger (Großkötz) sowie Christina Wittmann (Offingen) in ihre Gärten ein. Eine Übersicht der teilnehmenden Bezirks- und Kreisverbände gibt es auf der Website des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege. Dort finden Interessierte auch die Adressen der Gärten sowie weitere Informationen.

Nähere Auskünfte erteilen außerdem die Abteilung Gartenbau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg unter Telefon 0821/43002-3430 sowie die Kreisfachberater an den schwäbischen Landratsämtern. Der „Tag der offenen Gartentür 2025“ findet bei jeder Witterung statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. (AZ, naz)