Tötungsdelikt in Thannhausen: Ermittlungen abgeschlossen, Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Thannhausen/Günzburg

Ehemann wird nach Tötungsdelikt in Thannhausen wegen Mordes angeklagt

Das Landgericht entscheidet nun, ob dem Mann, der seine Frau erwürgt haben soll, der Prozess gemacht wird. In den Günzburger Fällen wird weiter ermittelt.
Von Philipp Nazareth
    In Thannhausen soll ein Mann im März seine Frau getötet haben. Aus Eifersucht, wie es vonseiten der Polizei heißt.
    In Thannhausen soll ein Mann im März seine Frau getötet haben. Aus Eifersucht, wie es vonseiten der Polizei heißt. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Mitte März spielten sich in der Stadt Thannhausen schreckliche Szenen ab: Ein Mann informierte seinen Sohn per Telefon darüber, dass er seine Frau getötet habe. Danach eilte eine Streife der Polizei in das Wohnviertel und fand die 55-Jährige leblos vor. Der mutmaßliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen, er soll sein Opfer erwürgt haben. So schilderten die Beamten damals die Ereignisse. Die Kriminalpolizei in Memmingen übernahm anschließend die Ermittlungen. Wochen später wurde bekannt, dass das Motiv wohl Eifersucht war und es zwischen den Eheleuten eine Auseinandersetzung gegeben haben könnte. Der Mann befindet sich laut dem Landgericht Memmingen nicht mehr in Haft, die Ermittlungen sind aber abgeschlossen und die Staatsanwaltschaft einen Schritt weiter.

