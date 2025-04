Fast eine Million Übernachtungen im Landkreis Günzburg

Beim traditionellen „Touristischen Jahresauftakt“ der Regionalmarketing Günzburg (RMG) trafen sich gut 30 Gastgeber und Tourismusakteure via Videokonferenz, um sich über aktuelle Projekte und zukünftige Perspektiven des Tourismus im Landkreis Günzburg zu informieren. Welche Projekte treiben den Tourismus in der Region voran? Wie geht die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Landkreisen Dillingen und Neu-Ulm weiter? Zu diesen Fragen standen RMG-Geschäftsführer Axel Egermann sowie Carina Berei und Carolin Haugg aus dem Team Tourismus bei der RMG Rede und Antwort.

Die Zahlen des vergangenen Jahres belegen den Erfolg des Tourismus im Landkreis: Mit 994.426 Übernachtungen und 576.070 Gästeankünften wurden Rekordwerte erreicht. Über 40 Prozent der Gäste kamen 2024 aus dem Ausland – vor allem aus der Schweiz und Österreich, gefolgt von den Niederlanden, Italien und der Tschechischen Republik.

Das tut sich auf den Wander- und Radwegen im Landkreis Günzburg

Gut angenommen wird das Rad- und Wanderwegenetz des Landkreises Günzburg gemeinsam mit seinen Nachbarn im Schwäbischen Donautal. Dank eines professionellen Qualitätsmanagements durch die Wegewarte Roland Weimer und Wim Aerts sind die Wege in der Region regelmäßig in bestmöglichem Zustand. Angeradelt wird auf dem DonauTäler rund um Krumbach am 3. Mai – die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Auch der Premium-Wanderweg Donauwald-Wanderweg ist eine überregionale Attraktion. Neu sind in dieser Saison ein Wanderbingo für Familien für den Donauwald-Wanderweg sowie die zertifizierten Spazierwanderwege „Streifzüge“, die im Juli eröffnet werden.

Über die landkreisübergreifende Zusammenarbeit und entsprechende Maßnahmen berichtete Carolin Haugg. Das Tourismuskonzept 1.0 ist seit Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen. Das Thema war unter anderem eine Machbarkeitsstudie Rad. Das Ergebnis: Der Großteil der Routen erreicht sehr gute Ergebnisse, etwa in den Bereichen Routenführung, Wegequalität, Erreichbarkeit und Einbindung touristischer Infrastruktur. Es wurde kein konkreter Bedarf zur Entwicklung neuer Routen oder Querverbindungen festgestellt. Stattdessen sollen Schwachstellen der vorhandenen Routen beseitigt werden – die Ausarbeitung von Vorschlägen zur entsprechenden Verlegung von Teilstrecken läuft. Außerdem wurden zur Erweiterung des Angebots an Mehrtagestouren Kombinationsmöglichkeiten für weitere Touren identifiziert.

Touristischer Jahresauftakt in Günzburg: Neue Projekte werden präsentiert

Anfang des Jahres ging das Leader-Projekt Tourismuskonzept 2.0 (Laufzeit bis Juli 2026) an den Start. Der Fokus liegt auf Markenbildung, Kooperation und Organisation. Eine der ersten Maßnahmen war die Veranstaltung „Rad Runde“ Ende Februar mit über 90 Teilnehmenden. Des Weiteren sind ein Strukturworkshop mit dem Ziel klarer Kooperationsstrukturen zwischen den drei Tourismusorganisationen in den Landkreisen Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm geplant sowie Maßnahmen in den Bereichen Qualität und Netzwerkbildung.

Einen bunt bebilderten Ausblick auf die diesjährige Saison im Legoland sowie Peppa-Pig-Park gab im Rahmen des Touristischen Jahresauftakts Benedikt Kaltenecker. Mit dem Saisonstart in den beiden Freizeitparks am vergangenen Samstag öffnete auch die Touristinfo in der Legoland-Allee wieder ihre Türen. Vormerken können sich Gastgeber und andere Interessierte bereits den Donautal Radelspass rund um Wittislingen am 14. September. (AZ)