Mehr als Dirndl und Lederhose: Trachtenkulturmarkt feiert Premiere im Kloster Wettenhausen

Trachten sind weit mehr als bunte Folklore oder Oktoberfest-Accessoire – sie sind ein Stück lebendige Kulturgeschichte. Das zeigte der Trachtenkulturmarkt, der in diesem Jahr erstmals im Kloster Wettenhausen stattfand. Die Organisatoren waren überwältigt vom großen Zuspruch, den die Veranstaltung erhielt. Der ursprünglich in Krumbach beheimatete Markt fand heuer zum ersten Mal in den Räumen des Klosters statt, weil dort das historische Flair für den über die Jahre hinweg immer größer werdenden Markt gegeben ist. Schwester Theresia, die Priorin der Dominikanerinnen, stellte die Räumlichkeiten ihres Klosters für diese ungewöhnliche Nutzung gerne zur Verfügung. Sie verweist darauf, dass die im Kloster lebenden Schwestern sehr traditionsbewusst seien und sich freuten, wenn Menschen sich mit dem Thema Trachten befassen. Dabei sei es ihnen allerdings wichtig, authentisch zu sein, und die Frage nach der Tracht nicht dem folkloristischen Oktoberfest zu überlassen.

Die Ausstellung, die auf zwei Etagen des Klosters konzipiert war, umfasste ein breites Spektrum rund um historische Kleidung, die dafür notwendigen Accessoires und hatte auch einen ganzen Raum für „Living History“ reserviert. Dabei handelt es sich um die „Wiederbelebung“ alter Trachten durch Menschen, die gerne in historischen Kleidern herumspazieren und damit zu einem besonderen Ambiente beitragen.

Ute Palmer-Wagner und Udo van der Kalk über Stoffwahl und Brokat in Wettenhausen

Monika Hoede, die Trachtenberaterin des Bezirks, die zusammen mit ihrem Team den Markt organisiert hat, freue sich darüber, dass auch eine große Anzahl von Besuchern die Gelegenheit genutzt hat, in Tracht oder historischem Gewand den Trachtenkulturmarkt zu besuchen. Beim Rundgang verweist sie auf die vielen Details, die für die Herstellung von Trachtenkleidung in Anlehnung an alte Muster von Bedeutung sind. Richtig alte Trachten können aufgrund der veränderten Kleidergrößen heutzutage kaum mehr getragen werden. Interessant dabei ist der Hinweis von Monika Tyroller, einer geprüften Trachtenschneiderin, dass auch der Trachtenmarkt modischen Schwankungen unterliege. So waren die Schnitte der Damenkleidung früher aus praktischen Gründen auf mögliche Schwangerschaften angepasst und damit die Taillen-Abnäher direkt unter der Brust angesetzt, statt wie heute oberhalb des Hüftknochens.

Für Ute Palmer-Wagner, ebenfalls eine Trachtenschneidermeisterin, ist die Anschaffung einer hochwertigen Tracht immer lohnenswert, wenn „ein gescheiter Stoff“ verwendet wird. Sie verweist darauf, dass üblicherweise beim Schneidern immer eine entsprechende Nahtzugabe eingearbeitet wird, damit das wertvolle Stück im Laufe der Jahre an veränderte Kleidergrößen angepasst werden kann. Udo van der Kalk gelingt es, original getreue Brokatstoffe nach historischen Vorlagen zu weben. Weil diese Brokatstoffe auch in früheren Jahren nicht günstig waren, hat er auch einen Stoff nachgewebt, der europaweit an Trachten im Barockstil zu finden war und mit seiner Seidenoptik auch für die einfacheren Bürgerinnen und Bürger erschwinglich war. Hierzu wurden Wollstoffe so fein gepresst und gebügelt, dass sie wie Seide wirken.

Karin Müller begeistert mit Stiftarbeiten am Trachtenkulturmarkt in Wettenhausen

Schwester Mechthild Steiner zeigte sich von der Vielfalt der angebotenen Waren und der Herstellungsweise der für originale Trachten benötigten Details beeindruckt. Gerade die filigranen Stiftarbeiten an einem historischen Hemdkragen durch Karin Müller mit feinen Fäden beeindrucken sie sehr, sagte sie. Eine Kunst, die fast schon in Vergessenheit geraten ist, beherrscht Rudolf Kombosch, der zweite Vorsitzende des historischen Vereins Günzburg, der aus Haaren kleine Kunstwerke anfertigt und ebenfalls ausgestellt hat.