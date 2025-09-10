Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Trailerhersteller Kögel in Burtenbach erweitert - Startschuss für millionenschwere Investitionen

Burtenbach

Firma Kögel expandiert: Startschuss für millionenschwere Investitionen

Der Trailer-Hersteller aus Burtenbach erweitert seine Produktionsfläche. Welche Neuerungen geplant sind und warum der Geschäftsführer von Bord geht.
Von Heike Schreiber
    • |
    • |
    • |
    Die Firma Kögel Trailer erweitert in Burtenbach das Produktionsgelände. Den offiziellen Spatenstich übernahmen (von links) Norbert Sigl, Geschäftsführer der Firma Sigl, Christian Spengler, Mitglied der Kögel-Geschäftsführung, Bürgermeister Roland Kempfle, Kögel-Geschäftsführer Christian Renners und Landrat Hans Reichhart.
    Die Firma Kögel Trailer erweitert in Burtenbach das Produktionsgelände. Den offiziellen Spatenstich übernahmen (von links) Norbert Sigl, Geschäftsführer der Firma Sigl, Christian Spengler, Mitglied der Kögel-Geschäftsführung, Bürgermeister Roland Kempfle, Kögel-Geschäftsführer Christian Renners und Landrat Hans Reichhart. Foto: Heike Schreiber

    Viele Jahre war die Firma Kögel Trailer in Burtenbach auf der Suche nach einem Grundstück, um ihre Produktionsstätte zu erweitern. Denn damit die im Mai eingeweihte Anlage in Zukunft spezielle Lkw-Kühlauflieger in Serie produzieren kann, braucht es viel Platz. Den hat das Unternehmen inzwischen gefunden, auf insgesamt weiteren 60.000 Quadratmetern kann expandiert werden. Jetzt erfolgte der offizielle Spatenstich, ein „immens wichtiger Schritt“, wie Geschäftsführer Christian Renners betonte. Für Kögel sei das erst der Anfang einer millionenschweren Investition, für ihn selbst stelle es allerdings das Ende eines Herzensprojekts dar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden