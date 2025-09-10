Firma Kögel expandiert: Startschuss für millionenschwere Investitionen

Viele Jahre war die Firma Kögel Trailer in Burtenbach auf der Suche nach einem Grundstück, um ihre Produktionsstätte zu erweitern. Denn damit die im Mai eingeweihte Anlage in Zukunft spezielle Lkw-Kühlauflieger in Serie produzieren kann, braucht es viel Platz. Den hat das Unternehmen inzwischen gefunden, auf insgesamt weiteren 60.000 Quadratmetern kann expandiert werden. Jetzt erfolgte der offizielle Spatenstich, ein „immens wichtiger Schritt“, wie Geschäftsführer Christian Renners betonte. Für Kögel sei das erst der Anfang einer millionenschweren Investition, für ihn selbst stelle es allerdings das Ende eines Herzensprojekts dar.

