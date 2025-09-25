Trinkwasservorsorgung: „Vom Problemfall zum Vorzeigeobjekt“

Manche Fachbegriffe sind im Deutschen eher sperrig. Rohrleitungsnetzberechnung ist so ein Wort. Die Mitglieder des Gemeinderats Bubesheim wurden in der jüngsten Sitzung darüber aufgeklärt. Denn besagte Berechnung für die 13,3 Kilometer langen Wasserleitungen bilden den Abschluss der vielen Maßnahmen rund um die Trinkwasserversorgung.

Ingenieur Klaus Habersetzer von Degen und Partner in Günzburg klärte den Bubesheimer Gemeinderat auf: „Sie ist der Nachweis, wie leistungsfähig das Wasserleitungsnetz in puncto Versorgungsdruck und Versorgungsmenge im Normal- und im Brandfall ist. Sie enthält außerdem Hinweise auf eventuelle Schwachstellen, wenn Bereiche zu wenig Durchfluss haben und verkeimen könnten, und zeigt Verbesserungsmaßnahmen auf.“ Zukunftsweisend für die Trinkwasserversorgung war der Bau eines Wasserhauses, das Wasser aus dem gemeindeeigenen Trinkwasserbrunnen und bei den Stadtwerken Günzburg zugekauftes Wasser ins Netz einspeist. Habersetzers Urteil über die Bubesheimer Wasserversorgung in Kurzfassung: „Vom Problemfall zum Vorzeigeobjekt.“

Ausgehend von einer Notversorgung Bubesheims über eine auf dem Acker liegende Leitung zum Versorgungsnetz der Stadtwerke Günzburg in Wasserburg im Mai 2019 entstand bis Oktober 2022 ein neues Wasserwerk mit Edelstahlbehältern, Pumpanlagen und Rohrinstallationen. Wie Habersetzer betonte, sei die Wassermenge durch das neue Wasserwerk und den Verbund mit den Stadtwerken für die Zukunft gesichert. Im gesamten Versorgungsgebiet würden die erforderlichen Wasserdrücke eingehalten. Durch die mehrstufige Pumpanlage im Wasserwerk würden Druckschwankungen durch erhöhten Verbrauch, wie zum Beispiel im Sommer oder im Löschwasserfall, ausgeglichen. Empfehlungen für die Zukunft gibt es trotzdem. So soll ein neues Spülprogramm in den historisch gewachsenen Leitungsabschnitten, die nicht als Ringe ausgebildet wurden, verhindern, dass das Wasser zu lange verweilt und die Gefahr der Verkeimung besteht. Bürgermeister Sobczyk versicherte, dass der Wasserwart diese Aufgabe übernehmen werde.

Im Frühlingsweg wird ein Parkverbot im Wendehammer gewünscht

Frühlingsweg Parkende Autos verursachen im Frühlingsweg Ärger unter den Nachbarn. Anwohner dieser kleinen Sackgasse wandten sich deshalb an die Gemeinde. Sie wünschen sich auf dem Wendehammer ein Parkverbot. Grundsätzlich ist auf einem Wendehammer das Parken erlaubt, laut ADAC ist darauf zu achten, dass es sich nicht um eine enge Straßenstelle handelt. Bürgermeister Gerhard Sobczyk schaute sich das Ganze noch einmal an, sein Eindruck: „Das Ende des Frühlingswegs ist eng. Aber würde hier ein Parkverbot wirklich nützen?“ Er appellierte stattdessen an die Bewohnerinnen und Bewohner, miteinander zu reden und sich zu verständigen. Auch andere Gemeinderäte setzen auf Kommunikation anstatt auf ein absolutes Halteverbotsschild. Sobczyk wandte sich während der Sitzung direkt an die Zuhörer aus dem Frühlingsweg: „Nachbarschaft kann man sich nicht aussuchen, Nachbarschaft muss man pflegen.“ Sollte es in den nächsten Monaten keine Einigung geben, setze er den Wunsch nach einem Parkverbot vor den Neuwahlen noch einmal auf die Tagesordnung.

Autobahnanschlussstelle Im Zuge der Konversion des Fliegerhorst Leipheim zum heutigen Zweckverband Areal Pro, der jetzt sein 15-jähriges Erfolgs-Jubiläum schreiben konnte, wurde auch in Bubesheim hart um die Erschließung des Areals gerungen. Vor allem der Straßenverkehr war ein oft diskutiertes Thema. Mit der jetzt geplanten Verlegung der Autobahnanschlussstelle Leipheim in Richtung Waldvogel ist der Gemeinderat Bubesheim einverstanden, es gibt keine Einwendungen der Bubesheimer Räte. Auch die Verlegung der ST 2509 (ehemalige B 10) findet uneingeschränkte Zustimmung. Sie wird künftig von der neuen Autobahnanschlussstelle Leipheim südlich der Raststätte in einem Bogen nach Norden auf den bisherigen Straßenverlauf führen. Straßenführung von Rudolf-Wanzl-Str. und Südumfahrung einschließlich des Kreisverkehrs am Wertstoffhof werden angepasst.

Bahnprojekt Etwas verwundert über die Berichterstattung in den Medien zeigte sich Zweiter Bürgermeister Rainer Finkel: „Für Bubesheim gäbe es nichts Besseres, als dass das Bahnprojekt Augsburg-Ulm nicht kommt. In der Zeitung liest sich das eher so, als ob alle traurig über das mögliche Aus des Bahnprojekts wären. Für uns bedeutet das Aus keinen Flächenverbrauch und keinen Lärm durch Strecke und Überholbahnhof.“ Im Zeitraum von November 2025 bis Mai 2026 hat die Deutsche Bahn laut Bürgermeister Gerhard Sobczyk Erderkundungsbohrungen auf Bubesheimer Flur angekündigt. Damit sollen detaillierte Informationen über Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit gewonnen werden.