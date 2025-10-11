Sportbegeisterte Frauen hoben den TSV Kissendorf aus der Taufe

50 Jahre jung und immer in Bewegung ist der TSV 1975 Kissendorf. Ein Jubiläum, das gefeiert werden muss, finden 1. Vorsitzende Heike Buhl und ihre Vorstandschaft. Sie laden deshalb am Samstag. 25. Oktober, um 18 Uhr in die Mehrzweckhalle nach Kissendorf ein, an den Ort, an dem das Vereinsleben hauptsächlich stattfindet und an dem der Verein auch gegründet wurde.

Es waren die Kissendorfer Frauen, die sich eine Turngemeinschaft gewünscht hatten, und deshalb bei Bürgermeister Wilhelm Ohmayer vorstellig wurden. Ohmayer kam diesem Wunsch gerne nach, zur Zusammenkunft am 8. Dezember 1975, die letztlich gleich zur Gründungsversammlung wurde, zählte er 37 sportbegeisterte Frauen. Wichtig für die Vereinsgründung war nicht nur die Wahl des Vorstands mit Bürgermeister Wilhelm Ohmayer als 1. Vorsitzenden und Thea Lerner als 2. Vorsitzende, sondern das Vorhandensein einer Übungsleiterin.

Kissendorfer Frauen prägen Vorstand und Geschichte des TSV Kissendorf

Mit Irmgard Katzer wurde die Übungsleiterin der ersten Stunde gefunden, die bis heute für den Verein aktiv ist, im Laufe der Jahre viele unterschiedliche Turnstunden gegeben hat, aktuell „Fit und aktiv 55 +“ leitet und für die Abnahme des Sportabzeichens verantwortlich ist. Irmi Katzers vermutlich teilnehmerinnenstärkste Gymnastikstunde war die allererste: Am 12. Januar kamen auf Anhieb 85 Teilnehmerinnen. Sie kamen nicht nur aus Kissendorf, sondern aus Anhofen, Bühl, Echlishausen, Kötz und Silheim zur Gymnastik.

Neben dem Sport wurde schon im Oktober 1976 zum Erntetanz eingeladen und im Januar 1977 zum Faschingsball, Ausflüge und Treffen folgten. Die ersten zwei Jahre war der TSV ein reiner Frauenverein, im März 1977 wurde per Aushang abgefragt, ob auch Männer Interesse hätten. Es kam zur Gründung einer Männerriege, die jedoch nur zwei Jahre Bestand hatte, und einer Tischtennisabteilung, die es bis heute gibt und in der mittlerweile auch Kinder und Jugendliche spielen. Im November 1977 startete die erste Kindergruppe unter der Leitung des TSV-Urgesteins Irmi Kratzer, Trends, der jeweiligen Zeit wurden aufgegriffen, manches blieb, manches wie die Ski-Gymnastik verschwand.

Icon vergrößern Seit der ersten Stunde ist Übungsleiterin Irmgard Katzer, von allen liebevoll Irmi genannt, beim TSV 1975 Kissendorf aktiv. Foto: Hans Lorenzen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Seit der ersten Stunde ist Übungsleiterin Irmgard Katzer, von allen liebevoll Irmi genannt, beim TSV 1975 Kissendorf aktiv. Foto: Hans Lorenzen

Wie das Sportangebot des TSV im Jahr 2025 aussieht, verrät ein Blick auf den Stundenplan. Los geht es am Montag um 8 Uhr mit Nordic Walking bei Edith Lorenzen, die gleich im Anschluss noch 90 Minuten „Locker auf dem Hocker“ gibt. Nachmittags sporteln die Jüngsten beim Eltern-Kind-Turnen unter der Leitung von Lena Böhm, Thomas Dietrich-Radt und Michaela Schmidt in der Mehrzweckhalle. Mit den Tischtennis-Teenies, die Marina Reichert und Thomas Dietrich-Radt leiten, „Fit und aktiv 55 +“ mit Irmi Katzer und „Dance fit“ mit Tanja Pilharcz geht der sportliche Montag weiter. Dienstags bietet der TSV Wirbelsäulengymnastik mit Heike Buhl an, Susanne Reidinger gibt anschließend Yoga und einen Beckenbodenkurs. Am Donnerstag erobern die Turn-Tiger (4 bis 6 Jahre) und die Turn-Kids, jeweils begleitet von Michaela Schmidt mit Sabrina Oed und Anica Drück, die Halle. Am Freitagabend treffen sich die Tischtennis-Erwachsenen mit Ulrich Reutter. Während des Sommers holt Irmi Katzer die Sportabzeichen-Begeisterten an unterschiedlichen Orten und Zeiten je nach Disziplin zusammen.

Kissendorf: Frauen haben beim TSV Kissendorf seit 50 Jahren das Sagen

Rund 400 Mitglieder zählt heute der TSV Kissendorf und er setzt auf Frauen-Power, auch wenn das nicht mehr in der Satzung verankert ist. Noch in der Fassung von 1990 war festgelegt, dass im Vorstand mindestens fünf Frauen und eventuell ein Mann sein sollten, wobei der Posten des 1. oder des 2. Vorstandes von einer Frau besetzt sein müsse. Tatsächlich sind nach dem ersten Vereinsvorstand Wilhelm Ohmayer (1975 – 1985) mit Rosemarie Pundr (1985 – 2005), Berta Weidler (2005 – 2021) und Heike Buhl (seit 2021) ausschließlich Frauen Vereinsvorständin.

Die Homepage rückt das Vereinsmotto „Turn mit - bleib fit“ in den Mittelpunkt, doch das Gesellige wird genauso gepflegt. Was ist die größte Herausforderung? Edith Lorenzen, Tochter des ehemaligen und im Jahr 2001 verstorbenen Wilhelm Ohmayer, muss nicht lange überlegen: „Übungsleiterinnen mit Schein zu finden ist nicht einfach. Die jungen Leute heute sind berufstätig, wollen sich oft auch nicht mit einer Gruppenstunde binden.“

Edith Lorenzen gründete 1987 die Mutter-Kind-Gruppe und ist seither als Übungsleiterin in verschiedensten Gruppen aktiv. Vorsitzende Heike Buhl möchte sich zum 50-Jährigen einerseits bei den vielen Aktiven bedanken, aber auch bei den Übungs- und Gruppenleiterinnen, die verlässlich die Stunden vorbereiten und abhalten, sowie die Fortbildungen besuchen. Wie aktiv und lebendig der TSV Kissendorf ist, wird zum Fest am 25. Oktober Hans Lorenzen mit seinem Film „Fit & aktiv durch die Wochen“ zeigen. Er begleitete in den vergangenen Wochen die Turn- und Sportstunden mit seiner Filmkamera.