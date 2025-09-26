Icon Menü
Über eine kombinierte Reha fand eine Betroffene aus dem Landkreis Günzburg aus der Alkoholabhänigkeit

Landkreis Günzburg

Tabu-Thema Alkohol: „Das war halt mein Belohnungsgläschen am Abend“

Eine Betroffene aus der Region hat über eine Kombination aus stationärer und ambulanter Reha den Weg aus der Sucht gefunden. Welche Strategien helfen ihr heute?
Von Philipp Nazareth
    • |
    • |
    • |
    1,6 Millionen Menschen sind laut Bundesgesundheitsministerium deutschlandweit alkoholsüchtig.
    1,6 Millionen Menschen sind laut Bundesgesundheitsministerium deutschlandweit alkoholsüchtig. Foto: Patrick Pleul (Symbolbild)

    Die Frau, die wegen ihrer Geschichte in diesem Artikel anonym bleiben will, führt heute ein ausgeglichenes Leben. Sie hat ein Hobby, das sie erfüllt, führt eine gesunde Beziehung mit ihrem Lebensgefährten und pflegt enge Freundschaften. „Zuerst schaue ich nach meiner Familie und mir, dann kommt der Rest“, sagt die Mutter, wenn man sie nach dem Unterschied zu ihrem früheren Alltag fragt. Noch vor drei Jahren wäre der 52-Jährigen ihr Leben beinahe entglitten. Zeitweise trank die Frau bis zu zwei Flaschen Wein pro Tag, später auch härteren Alkohol. Erst ein folgenreiches Gespräch mit ihrem Ehemann brachte die Wende.

