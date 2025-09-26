Tabu-Thema Alkohol: „Das war halt mein Belohnungsgläschen am Abend“

Die Frau, die wegen ihrer Geschichte in diesem Artikel anonym bleiben will, führt heute ein ausgeglichenes Leben. Sie hat ein Hobby, das sie erfüllt, führt eine gesunde Beziehung mit ihrem Lebensgefährten und pflegt enge Freundschaften. „Zuerst schaue ich nach meiner Familie und mir, dann kommt der Rest“, sagt die Mutter, wenn man sie nach dem Unterschied zu ihrem früheren Alltag fragt. Noch vor drei Jahren wäre der 52-Jährigen ihr Leben beinahe entglitten. Zeitweise trank die Frau bis zu zwei Flaschen Wein pro Tag, später auch härteren Alkohol. Erst ein folgenreiches Gespräch mit ihrem Ehemann brachte die Wende.

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkohol Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis