Gas und Bremse verwechselt - Auto kracht in Kiosk

Ein Senior ist mit seinem Auto in ein Schaufenster eines Kiosks im bayerischen Landkreis Günzburg gefahren - und hat damit einen sechsstelligen Schaden verursacht. Der 72-Jährige habe das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt, teilte die Polizei mit. Beim Wenden sei er dadurch erst gegen zwei geparkte Autos und dann in den Kiosk in Leipheim gefahren.

Der Fahrer sowie seine Beifahrerin erlitten einen Schock, wie es hieß. Ein Mitarbeiter des Kiosks blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden wird auf eine Summe zwischen 130.000 und 150.000 Euro geschätzt. Ein Statiker sollte das Gebäude nun prüfen. (dpa)