Nebel und Sturm: Mehrere Unfälle im Bereich der Burgauer Polizei

Mehrmals musste die Burgauer Polizei am Freitag und Samstag zu Unfällen ausrücken. Eine 27-Jährige ist am Freitagmorgen gegen 8.24 Uhr auf der Staatsstraße von Lauingen kommend in Richtung Gundremmingen unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht sei sie im Nebel zu schnell gefahren, übersah den Kreisverkehr bei Gundremmingen und fuhr auf diesen auf. Hierbei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach im Gebüsch liegen. Die Autofahrerin konnte den Pkw nicht selbstständig verlassen und musste durch die Feuerwehr Gundremmingen aus dem Fahrzeug befreit werden. Allerdings konnte sie laut Bericht der Feuerwehr bereits über ihren eigenen telefonischen Notruf mitteilen, dass sie nicht eingeklemmt, sondern nur im Fahrzeug eingeschlossen sei. Die Frau wurde zur Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass sie glücklicherweise unverletzt geblieben ist. Das Auto musste mit einem Kran aus dem Gebüsch geborgen werden, dafür entfernte die Feuerwehr Gundremmingen noch Bewuchs und Gebüsch.

Die Fahrerin hatte Glück im Unglück, sie ist in den Büschen liegen geblieben und nicht gegen einen der nahegelegenen, teilweise massiven Bäume im Kreisverkehr geprallt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro, berichten die Beamten. Vor Ort waren neben der Polizei die Feuerwehr Gundremmingen, die Kreisbrandinspektion sowie der Rettungsdienst.

Icon vergrößern Beim Unfall waren die Feuerwehr Gundremmingen mit vier Fahrzeugen, ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Kreisbrandinspektion und eine Streife der PI Burgau vor Ort. Foto: Kreisbrandinspektion Günzburg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Unfall waren die Feuerwehr Gundremmingen mit vier Fahrzeugen, ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Kreisbrandinspektion und eine Streife der PI Burgau vor Ort. Foto: Kreisbrandinspektion Günzburg

Glimpflich ging auch ein Unfall am Samstag gegen 16.30 Uhr in Burgau aus. Dabei bog, so schildern es die Beamten der PI Burgau, eine 29-Jährige mit ihrem Pkw von einem Nebenplatz der Tellerstraße nach rechts auf diese ein. Die Frau hatte die Vorfahrt aufgrund eines Vorfahrtzeichens zu beachten. Doch als sie abbog, übersah sie eine 74-Jährige, die mit ihrem Pkw auf der Tellerstraße in nördliche Richtung fuhr. Die 74-Jährige musste an einem geparkten Pkw vorbeifahren, weshalb sie auf die Gegenfahrbahn kam, auf die die 29-jährige Frau gerade eingebogen war. Die beiden Autos stießen zusammen. Die 74-jährige Fahrerin versuchte noch nach rechts auszuweichen und stieß hierbei gegen den geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Etwa eine halbe Stunde zuvor kam es allerdings im Ahornweg in Burgau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Tretroller und einer Ape, bei dem ein Bub verletzt wurde. Der Sechsjährige fuhr mit seinem Tretroller und schnitt hierbei eine Linkskurve. In diesem Augenblick kam ihm ein 65-Jähriger mit einer Ape entgegen. Der Mann konnte laut Polizeibericht nicht mehr ausweichen, sodass das Kind mit dem Tretroller gegen sein Fahrzeug prallte. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An der Ape und dem Tretroller entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1050 Euro.

Eine starke Windböe wurde am selben Tag gegen 13 Uhr einem 28-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Er fuhr mit seinem Pkw und Anhänger auf der St2025 von Konzenberg in Richtung Mindelaltheim. Auf Höhe Mehrenstetten erfasste eine Windböe den Anhänger mit Planenaufbau, sodass dieser nach rechts umgerissen wurde. Wie die Polizei Burgau berichtet, erfasste der Anhänger das Ortsschild von Mehrenstetten. Es entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro. (AZ)