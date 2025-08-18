46-Jährige verletzt sich bei Unfall auf der A8 schwer

Am Sonntagmittag ist eine 46-Jährige mit ihrem Pkw auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich hierbei und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und stationär im Krankenhaus zur Behandlung aufgenommen. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Günzburg und Leipheim vor Ort, bis der Wagen abgeschleppt werden konnte. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den insgesamt entstandenen Schaden auf etwa 9000 Euro und hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AZ)

