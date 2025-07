Unfall auf der A8 bei Leipheim: Auto prallt in Wohnwagengespann

Auf der A8 ist am Dienstagvormittag gegen 10.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leipheim und Günzburg ein Unfall passiert. Ein Mann war mit seinem Kleintransporter und Wohnanhänger in Fahrtrichtung München auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Der 63-jährige Autofahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache dem Geschädigten hinten auf. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mitteilt. Der Zusammenstoß geschah in Fahrtrichtung München, auf Höhe der A8 Tank- und Rastanlage Leipheim. Zwischenzeitlich lagen Trümmerteile der Fahrzeuge auf der Fahrbahn. Es entstand laut Polizei ein geschätzter Gesamtschaden von 20.000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Wohnwagen des Geschädigten wurde auf eigener Achse zum Abschleppunternehmen begleitet. Die freiwilligen Feuerwehren von Günzburg und Leipheim waren zur Bergung und Verkehrssicherung vor Ort. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme nur noch einspurig befahrbar, es bildete sich zwischenzeitlich ein etwa zwei bis drei Kilometer langer Stau. (AZ, sohu)

