Unfall auf der A8: Kleinbus fährt ungebremst in Sattelzug

Der Fahrer eines Kleinbusses ist am Donnerstag auf der A8 bei Bubesheim mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr um 23.20 Uhr ein Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Stuttgart auf dem rechten Fahrstreifen. Gleichzeitig war ein 48-jähriger Fahrer mit seinem Kleinbus auf dem gleichen Fahrstreifen unterwegs. Wegen Übermüdung fuhr der Kleinbus ungebremst auf den Sattelzug auf, so die Polizei. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Kleinbus wurde so schwer beschädigt, dass er als Totalschaden abgeschleppt werden musste. Am Auflieger des Sattelzugs wurden die Heckstoßstange und der Unterfahrschutz eingedrückt. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Kleinbusses erhielt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch körperliche Mängel. (AZ)

