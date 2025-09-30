Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau: Auto kracht in Mittelleitplanke

Burgau

Unfall auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau: Auto kracht in Mittelleitplanke

Auf der Höhe von Unterknöringen ist ein Auto bei starkem Regen von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurde niemand verletzt. Zwei Spuren der Autobahn sind zeitweise gesperrt.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau.
    Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau. Er ereignete sich kurz vor 19 Uhr auf der Höhe von Unterknöringen in Fahrtrichtung München, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage mitteilte.

    Nach ersten Erkenntnissen war demnach ein Auto auf dem linken Fahrstreifen vermutlich bei nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelleitplanke kollidiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte es massiv geregnet.

    Unfall auf der A8 bei Burgau: Keine Verletzten

    Es gibt keine Verletzten. An dem Unfall auf der Autobahn waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Das Unfallauto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Aufräum- sowie der Abschlepparbeiten waren zeitweise die linke und die mittlere Spur gesperrt. Der Verkehr wurde über die rechte Spur geführt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Es kam nur zu einer geringen Staubildung.

    Erst am Mittag hatte sich einige Kilometer östlich auf der A8 ein schwerer Unfall ereignet. Auf Höhe von Adelsried war dabei ein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr auf der Autobahn war über Stunden beeinträchtigt, zeitweise war die A8 voll gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden