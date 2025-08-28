Unfall auf nicht asphaltierter Straße: Zwei Autos stoßen in Haldenwang zusammen

In Haldenwang hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet, wobei sich eine Person leicht verletzte. Laut Polizeibericht war auf einem Abschnitt der Von-Eisenberg-Straße, der nicht asphaltiert ist, gegen 13 Uhr eine 35-Jährige in Richtung Süden unterwegs. Dabei kollidierte sie laut den Beamten mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug eines 28-Jährigen, das von rechts aus der Von-Freyberg-Straße kam. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. (AZ)

