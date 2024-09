Unfallflucht in Kötz: Polizei sucht nach Zeugen

Ein in der Bahnhofstraße vor einer Bäckerei geparkter Mazda 6 wurde in Kötz am Dienstag gegen 9.30 Uhr an der linken Seite angefahren. Wie die Polizei verlauten ließ, müsste das Fahrzeug des unbekannten Unfallverursachers einen Schaden im Bereich der rechten Front sowie der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Durch den Unfallverursacher wurde ein Fremdschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 melden. (AZ)