Unbekannter kracht gegen Gartenzaun und fährt davon

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Siedlerstraße in Günzburg ein Gartenzaun durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Gegen 1 Uhr hörte eine Anwohnerin ein lautes Geräusch und sah ein weißes Transportfahrzeug davonfahren. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um das Verursacherfahrzeug handelt und dieses Beschädigungen auf der rechten Fahrzeugseite aufweisen muss. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)