Die Knöringer sagen ihrem Manfred "Danke"

„Mit Eifer bei der Feld- und Stallarbeit“ - unter dieser Überschrift stand 1999 ein Bericht von Albert Vogele in der Günzburger Zeitung zu lesen. Darin ging es um den Landwirt Manfred Baader aus Unterknöringen, auf dessen Hof sich regelmäßig Kinder und Jugendliche trafen, um gemeinsam mit anzupacken. Jetzt feierte Manfred Bader seinen 70. Geburtstag, und seine jungen Helferinnen und Helfer von einst und jetzt haben ihn besonders gefeiert.

Rund 60 ehemalige Helferinnen und Helfer ließen den Landwirt Manfred Baader hochleben. Foto: Thomas Baumgart

Benedikt Sedlbauer und Matthias Ernst organisierten für ihn eine Überraschung. Anlässlich seines 70. Geburtstages wurden alle fleißigen Helfer von damals bis heute kontaktiert und bereiteten ihm einen unvergesslichen Tag. Benedikt und Matthias holten ihn an seinem Geburtstag von der Kirche in Unterknöringen ab und fuhren ihn zum Zech (Gasthof Adler). Dort waren alle Generationen seiner Helferinnen und Helfer vertreten, gratulierten ihm und verbrachten den restlichen Tag mit Manfred Baader. „Als Geschenk, damit er sich auch mal ausruhen kann, schenkten wir ihm gemeinsam eine Massivholz-Tischgarnitur, welche wir vor sein Haus stellten, während er in der Kirche war“, verrät Thomas Baumgart. Am Schluss kamen mehr als 60 Personen zu seiner Feier - einige hatten dafür sogar extra die eigenen Familienfeiern verschoben. (AZ)