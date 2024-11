Feuerwehr Unterknöringen spendet 2500 € für Flutopfer

Anfang Oktober fand die Bürgerversammlung der Stadtteile Unterknöringen, Oberknöringen, Groß- und Kleinanhausen in der Schulturnhalle in Unterknöringen statt. Die Freiwillige Feuerwehr Unterknöringen, welche wieder die Aufstuhlung und Bewirtung übernahm, nutzte den Rahmen der Veranstaltung, um eine großzügige Spende in Höhe von 2500 Euro an die Stadt Burgau zugunsten der Hochwasseropfer zu überreichen. 1. Vorstand Joachim Findler übergab den symbolischen Spendenscheck an den 1. Bürgermeister Martin Brenner. Anfang Juni wurde der Landkreis Günzburg von einem verheerenden Hochwasserereignis, dem sogenannten HQ 100 getroffen, welches erhebliche Schäden verursacht hat. Insbesondere in der Region wurden zahlreiche Ortschaften überschwemmt. Das gespendete Geld soll direkt den Betroffenen in Burgau und den Ortsteilen für Reparatur und Wiederaufbau zukommen. Bürgermeister Martin Brenner bedankte sich herzlich für die finanzielle Hilfe und lobte gleichzeitig den unermüdlichen, selbstlosen Einsatz der Feuerwehrleute während der Jahrhundertflut. (AZ)

Unterknöringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis