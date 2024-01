Unterknöringen

18:41 Uhr

Knoronia lässt das Erbe der Wikinger spüren

Plus Unterknöringer Faschingsgesellschaft hält 15. Prunksitzung ab. Brillante Shows, rasante Gardemärsche und brodelnde Stimmung bei der Nacht der Narren und Garden.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

„Kammel nauf und Kammel na, alles schreit Knoronia.“ Der Schlachtruf sollte bei der 15. Prunksitzung, der Nacht der Narren und Garden, am Samstag noch öfter zu hören sein. Knoronia-blau-weiße Luftballons reihten sich quer durch die Unterknöringer Schulturnhalle, die große Bühne mit dem roten Vorhang schien geradezu zu warten, was da denn alles kommen sollte. „Ganz, ganz viele Gäste“, hatte Präsidentin Monika Riß versprochen – und natürlich die Knoronia selber und mit allem, was sie zu bieten hat.

Der Abend sollte ein langer werden und die Jüngsten, die Bambinis & Minis und die Kids warteten schon. Die entführten in das Land der Waldfeen – ganz kleine grüne Feenlein mit lichterblinkenden Feenflügeln. Wer da nicht verzaubert wurde, der wurde spätesten mit der ersten Faschingsrakete aus seinen Träumen gerissen. Dann ein weiteres Mal die Kids, die zeigten, dass man Drachen lieber zähmt, als dass man gegen sie kämpft. Wer sagt, dass Agnetha und Björn, Benny und Anni-Frid aus Schweden nicht cool wären, der irrt. Nein, ABBA ist Kult und das bewiesen jetzt die Knoronia-Girlies gleich im Anschluss nach dem Teenie-Marsch. Nach „Mamma Mia“, „Money Money“, „Waterloo“ und einer schillernden ABBA-Show, gab es jetzt keine Rakete, sondern eine Laola-Welle: eine dreimalige und von vorne durch die Gäste nach hinten. Lust auf mehr? Natürlich, was wäre der Knoronia-Fasching ohne Tanzmariechen Hannah. Das waren schon mehr als akrobatische Sprünge und wieder schoss eine Rakete nach oben, bevor die Harry-Potter-Show der Teenies im Anschluss an den rasanten Marsch der Großen Garde die Gäste in die magische Welt der Zauberei verführte. Das war Schlag auf Schlag – „Viva Knoronia“. Nein, „Viva Colonia“, heißt das doch – so und mit viel mehr heizte die Band „Die Maybacher“ zusätzlich ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen