Ein Theaterstück thematisiert Depressionen bei Jugendlichen

Stell Dir vor, Du bist für 60 Minuten Psychiater und darfst diagnostizieren: Beim Theaterstück „Icebreaker“ des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums wird das gesamte Publikum zum Facharztkollektiv. Welche der Figuren auf der Bühne sind an einer ernsthaften Depression erkrankt, und welche sind einfach nur „schlecht drauf“ – kann man das überhaupt anhand einer Checkliste unterscheiden?

„In nur vier Tagen proben unsere Schülerinnen und Schüler das Stück ein. Das Publikum wird während der Aufführung immer wieder aufgefordert, zur Darbietung auf der Bühne Stellung zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Damit erreichen wir in unserer Schulprojektwoche unsere Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe“, erläutert Schulleiter Andreas Merz.

Zuschauer sollen einen neuen Zugang zu der Krankheit erlangen

Ziel des Stückes, das gemeinsam mit dem freischaffenden Theatermacher Jean-Francois Drozak aufbereitet wurde, ist, dass das Publikum erkennt, dass psychische Erkrankungen sich oft schleichend und zunächst unbemerkt entwickeln. Das Publikum lernt, Verdachtsmomente einer beginnenden oder vorhandenen Depression zu erkennen und diese anzusprechen. Vor allem aber lernt es, dass Depression eine heilbare Krankheit ist. Durch theaterpädagogisches Erleben finden die Zuschauerinnen und Zuschauer einen neuen Zugang zu der Erkrankung Depression und zu der Problematik der in der Familie Beteiligten, besonders die der Geschwisterkinder. Die interaktive und dadurch sehr intensive und persönliche Auseinandersetzung soll der Krankheit das Fremde nehmen und Verständnis für den Erkrankten und sein direktes Umfeld schaffen.

Das Theaterstück wurde von der AOK Bayern initiiert und speziell für Schulen konzipiert. „Gerade an Schulen muss Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet werden“, weiß Ottmar Pfanz-Sponagel, Experte für Gesundheitsförderung bei der AOK in Günzburg. „Durch Projekte wie dieses Theaterstück kann die Gesundheitskompetenz der Schüler frühzeitig gestärkt und nachhaltig in ihrem Alltag verankert werden. Deshalb fördern wir das Schulprojekt am Ringeisen-Gymnasium in Ursberg sehr gerne.“

Die öffentliche Theaterpremiere findet am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Kellertheater (Eingang gegenüber des Klosterbräuhauses) des Ringeisen-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei. (AZ)