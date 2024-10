Straßenmeister wollen Brücken bauen, statt abreißen: Das sind kommende Projekte

Fast 1200 Kilometer Straßen, 750 Brücken, 110 Kreisverkehre und ein Tunnel: Es gibt eine ganze Menge zu tun für die vier Straßenmeister im Gebiet des Staatlichen Bauamtes Krumbach und ihre Mitarbeiter, verteilt auf die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen. In Ursberg haben sich die hiesigen Hüter des Straßennetzes jetzt mit Kollegen aus ganz Bayern ausgetauscht. Bei der Tagung des Verbands der Straßenmeister in Bayern wurde deutlich, vor welchen Herausforderungen die Hüter des Straßennetzes stehen - gerade in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm.

