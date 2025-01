Böller im Briefkasten und Eier an der Fassade: Polizei sucht nach Zeugen

In der Silvesternacht und an den zwei Tagen danach sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Günzburg mehrfach zu Einsätzen ausgerückt. Sachbeschädigungen an Häusern oder Rauchentwicklungen waren die Ursache. In Günzburg haben Unbekannte in der Silvesternacht eine Hausfassade im Wasserburger Weg mit Eiern beworfen. Laut Polizei entstand an der Wand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

In Günzburg und Burgau explodierten Silvesterböller in Briefkästen

Die Beamten verzeichneten einen weiteren Fall von Vandalismus im Günzburger Stadtteil Reisensburg: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwischen 23.30 Uhr und 8 Uhr morgens zwei Briefkästen beschädigt. Demnach warfen sie Silvesterböller in die Briefkästen zweier Einfamilienhäuser Am Herrenholz. Diese wurden durch die Explosion zerstört. Der Schaden beläuft sich auf circa 450 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 08221/9190.

In Burgau kam es zu einer ähnlichen Situation: Unbekannte warfen in der Silvesternacht einen Böller in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses im mittleren Brühl. Der Schaden beträgt rund 50 Euro. Auch hier bittet die Polizei Zeugen um Hinweise zu möglichen Tätern. Sie können sich unter der Telefonnummer 08222/96900 melden.

In Krumbach landete ein Feuerwerkskörper in der Hecke

In Krumbach trat am frühen Mittwochabend Rauch aus einer Hecke in der Oberen Buchstraße. Zuvor hatten dort Kinder unter Aufsicht ihrer Eltern kleine Feuerwerkskörper entzündet, teilt die Polizei mit. Hierbei stieg eine Kreiselbiene in die Höhe und landete in der Hecke. Durch die Brandentwicklung wurde die Hecke und ein Maschendrahtzaun auf einer Länge von rund vier Metern beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Feuerwehr Krumbach musste nach ihrem Eintreffen kein Feuer löschen: Durch das Eingreifen der Eltern und Nachbarn konnte ein größerer Brand verhindert werden.

In Thannhausen machten sich die Folgen von Silvester in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bemerkbar: Gegen 2 Uhr brannte ein Stapel Holzdämmplatten in der Röschstraße. Dieser hatte bereits am Tag zuvor Feuer gefangen, wahrscheinlich aufgrund eines Feuerwerkskörpers, so die Polizei. Beim ersten Mal löschten Anwohner die Brandstelle. Beim zweiten Brand rückte die Feuerwehr Thannhausen an. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. (AZ)