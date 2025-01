Wahlbanner und -plakate in Burgau zerstört: Wer hat etwas beobachtet?

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte zwei große Wahlbanner und zwei kleinere Wahlplakate einer Partei in Burgau zerschnitten und abgerissen. Die beiden Banner waren laut Polizeibericht an einem Zaun in der Augsburger Straße angebracht und wurden am Samstag zwischen 6 und 9 Uhr zerschnitten. Bereits in der Freitagnacht haben Unbekannte die Wahlplakate in der Ulmer Straße abgerissen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Burgau erbeten. (AZ)

