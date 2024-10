Hoher Sachschaden: Mehrere Fahrzeuge in Leipheim beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Bereich Leipheim in mehreren Straßen zu Sachbeschädigungen gekommen. In allen Fällen sind laut Polizeibericht parkende Fahrzeuge mit gelber Farbe beschmiert worden. Insgesamt sind im Stadtbereich Leipheim über zehn Fahrzeuge betroffen. Der entstanden Sachschaden kann zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht genau beziffert werden, jedoch muss von einem fünfstelligen Betrag ausgegangen werden. Zusätzliche Geschädigte werden gebeten, sich unverzüglich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich, bei der Polizei Günzburg unter 08221/9190 zu melden. (AZ)

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis