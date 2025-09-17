Zwischen Briefmarken und E-Zigaretten: Was man in einem Bahnhofsgeschäft erlebt

Beim Betreten des Samurai Vaping Geschäfts am Günzburger Bahnhof kommt einem ein süßer, künstlicher Duft entgegen. Dass es in einem Laden, in dem es alles rund ums sogenannte „Dampfen“ gibt, auch danach riecht, ist nicht verwunderlich. Doch neben dem Verkauf von E-Zigaretten und Zubehör, wie Liquids in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, herrscht dort reger Post-Verkehr. Seit April 2024 können im Geschäft auch Pakete aufgegeben, abgeholt oder Briefe versendet werden. Filialleiter Lars Rhode kennt seine Kundschaft und weiß sich zu helfen, wenn diese aufgebracht in seinem Laden auftauchen.
