Vaping und Post-Dienstleistungen: Einblicke in den Samurai Shop am Bahnhof Günzburg

Günzburg

Zwischen Briefmarken und E-Zigaretten: Was man in einem Bahnhofsgeschäft erlebt

Im Samurai Vaping Shop am Günzburger Bahnhof ist vor allem nachmittags immer etwas los, die Kundschaft ganz unterschiedlich. Filialleiter Lars Rhode muss oft starke Nerven beweisen.
Von Celine Theiss
    • |
    • |
    • |
    Lars Rhode leitet das Samurai Vaping Geschäft in Günzburg, das seit April 2024 auch eine Post-Filiale beinhaltet.
    Beim Betreten des Samurai Vaping Geschäfts am Günzburger Bahnhof kommt einem ein süßer, künstlicher Duft entgegen. Dass es in einem Laden, in dem es alles rund ums sogenannte „Dampfen“ gibt, auch danach riecht, ist nicht verwunderlich. Doch neben dem Verkauf von E-Zigaretten und Zubehör, wie Liquids in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, herrscht dort reger Post-Verkehr. Seit April 2024 können im Geschäft auch Pakete aufgegeben, abgeholt oder Briefe versendet werden. Filialleiter Lars Rhode kennt seine Kundschaft und weiß sich zu helfen, wenn diese aufgebracht in seinem Laden auftauchen.

