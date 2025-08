Strafanzeige, Geldbuße und Fahrverbot: Verkehrskontrollen in Krumbach und Kötz

In Krumbach und in Kötz hat die Polizei am Montagnachmittag zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Im Krumbacher Stadtteil Billenhausen kontrollierte demnach eine Streife in der Hauptstraße eine 53-Jährige. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Frau vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiter teilt die Polizei mit, dass die 53-Jährige zugab, im Lauf des Tages Amphetamin konsumiert zu haben. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Die Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige.

29-Jähriger in Kleintransporter bei Kötz aufgehalten

In Kötz kontrollierten Beamte gegen 13.20 Uhr einen Kleintransporter. Bei dem 29-jährigen Fahrer stellten sie laut Mitteilung drogentypische Auffälligkeiten fest, woraufhin seine Weiterfahrt unterbunden wurde. Die Beamten ordneten zudem eine Blutentnahme an. Den Mann erwartet nun eine Geldbuße und unter Umständen ein Fahrverbot. (AZ)