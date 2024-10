Gefährlicher Spurwechsel führt zu Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Ein 61-Jähriger ist mit seinem voll besetzten Auto am Montagmittag auf der A8 Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen mit einer höheren Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Aus ungeklärter Ursache vollzog er ruckartig einen Fahrstreifenwechsel auf den mittleren Fahrstreifen und anschließend gleich wieder zurück. So schildern es die Beamten der Verkehrspolizei Neu-Ulm. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 43-jähriger Mann, der alleine und deutlich langsamer unterwegs war. Diesem ist der 61-Jährige bei seinem Fahrmanöver hinten aufgefahren. Durch den Stoß kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und prallten gegen die mittige Betongleitwand. Der Unfallverursacher kam im rechten Bankett letztendlich zum Stehen und der Geschädigte blieb mittig auf der Fahrbahn liegen. Alle fünf Personen in den beiden Fahrzeugen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur Behandlung und Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser. Zur Absicherung der Unfallstelle bis zur Bergung der totalbeschädigten Fahrzeuge wurde die Feuerwehr Burgau und der Autobahnbetreiber Pansuevia hinzu alarmiert. Gegen den 61-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. Die aufnehmende Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Gesamtschaden auf etwa 35.000 Euro. (AZ)

