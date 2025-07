Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Behlingen: Bub muss ins Krankenhaus

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem siebenjährigen Jungen ist es am Freitag um 16.20 Uhr in Behlingen in der Max-Schmid-Straße gekommen. Der Siebenjährige fuhr laut Angaben der Burgauer Polizei mit seinem Kinder-BMX aus der Zufahrt zur Kirche über den Gehweg auf die Max-Schmid-Straße. Zeitgleich kam von links auf der Max-Schmid-Straße die 38-jährige Fahrerin eines Pkws. Der Junge stieß mit seinem Fahrrad und auch mit seinem Kopf gegen die linke Seite des Pkws. Er erlitt laut Polizeibericht Verletzungen im unteren Gesichtsbereich. Er trug einen robusten Fahrradhelm, der schwerere Verletzungen verhinderte. Der Bub wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad und am Pkw dürfte sich auf mindestens 7000 Euro belaufen. (AZ)

