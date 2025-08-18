55.000 Euro Schaden und verletzer 83-Jähriger nach Verkehrsunfall in Ettenbeuren

Icon Menü
Ettenbeuren

Ein 37-Jähriger übersah den Wagen des Seniors und verursachte einen Zusammenstoß. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Verkehr zu lenken.
    Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden. Der Unfallverursacher soll die Vorfahrt eines 83-Jährigen missachtet haben.
    Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden. Der Unfallverursacher soll die Vorfahrt eines 83-Jährigen missachtet haben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden hat sich am Sonntagnachmittag in Ettenbeuren ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 37-Jähriger gegen 17.30 Uhr auf der Schönenberger Straße unterwegs, als er die Burgauer Straße geradeaus in Richtung Ichenhausen überqueren wollte. Dabei nahm er nach Angaben der Beamten einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 83-Jährigen, die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 83-Jährige leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 55.000 Euro. Die Feuerwehr Ettenbeuren war zur Verkehrslenkung und Absicherung vor Ort. (AZ)

