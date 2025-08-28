Icon Menü
Verkehrsunfall in Mindelaltheim: Schwere Verletzungen und 25.000 Euro Sachschaden

Dürrlauingen

Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Mindelaltheim

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Eine 48-Jährige steht daneben und wird durch den Aufprall schwer verletzt.
    Nach einem Verkehrsunfall in Mindelaltheim einigten sich die Beteiligten ohne polizeiliche Unfallaufnahme.
    Nach einem Verkehrsunfall in Mindelaltheim einigten sich die Beteiligten ohne polizeiliche Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    In Mindelaltheim hat sich am vergangenen Mittwoch gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, wodurch es zu Verletzten und einem höheren Sachschaden kam. Laut Polizeibericht hatte eine 48-Jährige einen Pkw an der Einmündung des Urlesbeg in die Dossenbergerstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Ein 41-Jähriger, der gegen 18 Uhr ortseinwärts fuhr, erkannte das dort stehende Fahrzeug scheinbar zu spät, fuhr auf und schob den Pkw auf die unmittelbar danebenstehende 48-Jährige. Diese erlitt laut den Beamten durch den Aufprall schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher war nicht angeschnallt und prallte deshalb mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, wobei er sich leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Beteiligten hatten sich bereits ohne eine polizeiliche Unfallaufnahme geeinigt. (AZ)

