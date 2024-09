Semino Rossi: Günzburg wird zur Schlager-Hochburg

Am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr wird das Forum am Hofgarten Günzburg zur Bühne für einen der größten Stars des deutschen Schlagers: Semino Rossi. Nach einer emotionalen Fanreise in seine argentinische Heimat, die ihn bis Anfang Oktober nach Südamerika führt, wird Rossi pünktlich nach Deutschland zurückkehren, um seine exklusive Konzertreihe „Semino Rossi - live 2024“ zu starten.

Semino Rossi, der mit Hits wie „Rot sind die Rosen“ und „Muy Bien“ die Herzen von Millionen Fans erobert hat, gehört zu den Größen des deutschen Schlagers. In Günzburg wird er diese und weitere seiner größten Erfolge präsentieren, die längst zu Klassikern geworden sind. Diese Lieder, die für Leidenschaft, Gefühl und seine unverkennbare Stimme stehen, werden das Publikum begeistern und für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Wir verlosen drei mal zwei Karten für Semino Rossi in Günzburg

Für diese Konzertreihe hat der Sänger zwei besondere Support-Acts ausgewählt: Nadin Meypo, die mit ihrer kraftvollen Stimme und emotionalen Darbietung beeindruckt, und Kevin Pabst, ein Virtuose auf der Trompete, der für musikalische Höhepunkte sorgt. Die letzten Tickets für das Konzert in Günzburg sind unter www.schlagershop24.com oder telefonisch unter 07223/9534466 erhältlich.

Nichts bezahlen müssen die Sieger unseres Gewinnspiels: Die Günzburger Zeitung verlost dreimal zwei Karten für das Konzert „Semino Rossi - live 2024“ am 13. Oktober. Wer teilnehmen will, sendet einfach eine E-Mail mit vollständigem Namen und Adresse an: gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de (Betreff: Rossi). Einsendeschluss ist Dienstag, 17. September, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt und die Tickets an der Tageskasse hinterlegt.

