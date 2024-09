Vermisstensuche in Ichenhausen: Patient aus Fachklinik verschwunden

Ein Patient ist am frühen Donnerstagnachmittag zur Behandlung in die Fachklinik Ichenhausen gebracht worden. Laut Angaben von Magdalena Buchmiller, Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, hätte er dort untersucht werden wollen. Doch noch bevor ein Arzt zu ihm kommen konnte, sei er wieder verschwunden, seine persönlichen Dinge hätte er in der Klinik gelassen. „Da man sich nicht sicher war, ob eine medizinische Notlage beim Patienten vorliegt, wurde eine relativ große Suchaktion nach dem Mann gestartet“, berichtet Buchmiller auf Nachfrage. Gegen 14 Uhr sei die Meldung des Vermissten eingegangen. Es wurde lang und intensiv gefahndet, bis in die späten Abendstunden – ohne Erfolg.

Icon Vergrößern Die Fachklinik in Ichenhausen von oben. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Fachklinik in Ichenhausen von oben. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Nach Informationen des Bayerischen Roten Kreuz (Bereitschaft Ichenhausen) wurde mit 20 Rettungshundeteams aus ganz Schwaben bis circa 23 Uhr in Ichenhausen und Umgebung nach dem Mann gesucht. Außerdem waren nach Angaben des BRK Günzburg zwei Drohneneinheiten und ein Hubschrauber im Einsatz. Auch die Feuerwehr Ichenhausen wurde alarmiert und stellte den Stabsraum und die Helferverpflegung bereit.

Sprecherin Buchmiller kann am Freitagmorgen Entwarnung geben: Gegen Mitternacht sei der Mann wieder bei sich zu Hause aufgetaucht, er wohnt laut Informationen der Beamten in Baden-Württemberg und wurde in der Wohnung von Angehörigen angetroffen. Er befand sich bei seiner Heimkehr in keinem medizinischen Notstand.