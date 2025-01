Autofahrerin nach Vorfahrtsmissachtung leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag ist es in Waldstetten zu einem Unfall mit Personenschaden gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 16 Uhr eine Autofahrerin Frau auf der GZ6 von Hausen in Richtung Waldstetten. Etwa auf halber Strecke bog ein 19-jähriger Mann von einem Feldweg nach links auf die Kreisstraße ein und nahm ihr die Vorfahrt, heißt es im Polizeibericht. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen die Beifahrerseite des anderen Fahrzeugs, wobei die Frau leicht verletzt wurde. Sie benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung vor Ort. Ihr Fahrzeug war nach Angaben der Beamten nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird laut Polizei auf etwa 13.000 Euro geschätzt. (AZ)

