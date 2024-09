Entscheidung getroffen: Waldbad schließt am Sonntagmittag

„Die Tage werden kürzer, das Wetter kühler und die Freibadsaison neigt sich für dieses Jahr leider dem Ende zu“, heißt es im neuesten Beitrag des Günzburger Waldbads in den sozialen Medien. Nachdem das Waldbad aufgrund des Hochwassers Anfang Juni eine gut zweimonatige Zwangspause einlegen musste, hatten die Betreiber noch auf gutes Wetter für eine mögliche Verlängerung der Saison gehofft.

Durch den Temperatursturz in den vergangenen Tagen hat man sich aber entschlossen, am Sonntag, 15. September, um 12 Uhr das Freibad zu schließen. Bis dahin seien alle wetterfesten Schwimmer eingeladen, die letzten Tage zu nutzen, heißt es in dem Beitrag weiter. Auch wenn nicht verlängert wird, zeigen sich die Betreiber zufrieden und sprechen von „einem vollen Erfolg“, vor allem in Hinblick auf die Zeit nach der Wiedereröffnung am 6. August, in der das Wetter mitgespielt hat.

Saison endet mit Hundeschwimmen und Volleyballturnier

Auch in diesem Jahr soll das Hundeschwimmen stattfinden, und zwar am Montag, 16. September, von 15 bis 18 Uhr. Das letzte Event der Saison wird im Waldbad am Sonntag, 22. September, veranstaltet, wenn die GBL und die Grünen Günzburg ein Beachvolleyballturnier zugunsten des vom Hochwasser geschädigten Bads ausrichten. Im kommenden Jahr soll aller Voraussicht nach der Neubau des Betriebsgebäudes und des Gastronomiebereichs abgeschlossen sein. Erworbene Saisonkarten könnten dann außerdem aufgeladen und so wiederverwendet werden. (jkor)