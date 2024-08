Rund 1400 Gäste an einem Nachmittag: Die ersten Tage im Waldbad sind ein Erfolg

Mittwochvormittag bei angenehm warmen 26 Grad im Schatten und ein paar harmlosen Wolken am Himmel: Nur wer gut sucht, findet noch einen freien Parkplatz vor dem Waldbad in Günzburg. An der für diese Saison provisorisch neben den Wohnmobilstellplätzen eingerichteten Kasse bildet sich eine Schlange. Anfang August ist das eigentlich ein gewöhnlicher Anblick. Nicht so in diesem Sommer.

