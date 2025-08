Waldhütten bei Goldbach aufgebrochen

In der Nacht auf Samstag wurden auf einem eingezäunten Grundstück in der Jettinger Straße bei Goldbach drei Waldhütten mit einem Brechwerkzeug aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, zwickte der Täter den Maschendraht an der Tür zum Gelände durch und verschaffte sich so Zugang auf das Grundstück. Aus den Hütten wurde offenbar nichts entwendet. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen unter Telefon 08222/96900. (AZ)

89343 Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldhütte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis