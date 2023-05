30-Jähriger wird von zwei Männern angegriffen

Einem Mann wird in Waldstetten ins Gesicht geschlagen, danach flüchten die beiden Angreifer - in einem Taxi.

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 30-jähriger Mann in Waldstetten von zwei Personen angegriffen und dabei von einem unbekannten Täter in das Gesicht geschlagen. Wie es zu der handfesten Auseinandersetzung kam, konnte vor Ort nicht in Erfahrung gebracht werden. Nach dem Angriff flüchteten die Täter mit einem Taxi. Konkrete Hinweise zu den Tätern sind bisher nicht vorhanden. Das Opfer erlitt durch die Faustschläge eine blutige Nase. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221-9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)