Begleit- und Leistungs-Prüfungen bei den Crazy Dogs in Waldstetten

Der Verein „Crazy Dogs Waldstetten“ beendete, auch in diesem Jahr, seine Begleithunde- und Leistungskurse mit der Begleit-Gehorsams-Verkehrs-Prüfung (BGVP). In diesem Jahr bemühten sich sechs Teams, von denen fünf bestanden haben. Dabei müssen Hund und Hundeführer ein eingespieltes Team sein, um die einzelnen Übungen gemeinsam gut zu meistern. Dies klappt nur durch gute Zusammenarbeit zwischen Hund, Hundeführer und Übungsleitern (Marion Kößler, Elmar Mangold und Theresa Ruf) sowie konsequentem Training. Bei der BGVP-Prüfung kommt es darauf an, dass der Mensch den Hund im Griff hat, und die sichere Führung mit und ohne Leine erkennbar ist. In diesem Jahr bemühten sich auch vier Teams um das Leistungsabzeichen in Bronze und Gold, welche durch unsere Übungsleiterin Yvonne Thät gut darauf vorbereitet wurden. Da hierbei die Anforderungen sehr viel höher sind, wie bei der BGVP-Prüfung, schaffte es leider nur ein Team. Unser Dank gilt auch dem Richterteam Maik-Leon Schmidt und Nicoline Graf-Roth aus Dillingen. Weitere Informationen unter: www.crazydogs-waldstetten.de (AZ)

