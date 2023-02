Waldstetten

18:30 Uhr

Carnevalsvereinigung Waldstetten baut besonderen Faschingswagen

Plus Der LCV Waldstetten baut derzeit seine Faschingswagen. Dabei setzten die Mitglieder auf Tradition. Warum sie dafür die Günzburger Zeitung brauchen.

Von Nadine Ballweg

Fast schon therapeutisch hört es sich an, wenn die Mitglieder der LCV Waldstetten gleichmäßig den Kleber über die Zeitungsschnipsel pinseln. So still ist es in der Garagenhalle während der fünften Jahreszeit jedoch nur selten. Normalerweise herrscht eine ausgelassene Stimmung, wobei das Lachen der Vereinsmitglieder die sanften Pinselstriche bei Weitem übertönt. Hier auf dem Hof der Familie Müller modelliert eine Gruppe der Lustigen Carnevalsvereinigung (LCV) Waldstetten ihren diesjährigen Faschingswagen – und benötigt dafür auch die Günzburger Zeitung.

